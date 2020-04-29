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رياضة

أخبار الرياضة السعودية | سالم الدوسري مطلوب في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الرياضة السعودية والتي نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:

كشف سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، عن اقترابه من الاحتراف فى الدوري الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع الزعيم خلال الفترة الماضية، وتحقيقه لقب دوري أبطال آسيا.


توفى الفرنسي روبرت هيربان المدير الفني السابق لفريق النصر السعودي عن عمر يناهز 81 عاما في مستشفى سانت اتيان بفرنسا بعد صراع مع المرض .


أكدت تقارير صحفية، أن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لنادي فلامينجو البرازيلي، اقترب من تولي مهمة الإدارة الفنية لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل.
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