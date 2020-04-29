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منوعات

عديتي ليفل الوحش.. رضوي الشربيني تهاجم آيتن عامر بسبب مسلسل فرصة تانية.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:59 ص
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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محمد بدران
وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة للفنانة آيتن عامر تعليقا على الدور الذى تجسده فى مسلسل فرصة ثانية، الذى يذاع حاليا فى السباق الرمضانى.

وعلقت رضوى من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع  "إنستجرام":" ايه يا آيتن.. ايه اللي عاملاه  ده يا ماما.. بقالي 5 أيام شايلة على قلبي وساكتة وبقول بنتنا وهتعقل.. بنتنا مبتعقلش، في الحلقة الأولى خطفتيه من البنت، التانية روحتي طلبتى الجواز منه قولنا يمكن عندها اعتقاد بالمساواة بين الراجل والمرأة عشان متضيعش وقت".

وأضافت:" تالت حلقة عملتوا فرح سابلك التورتة ومشي، قولنا هتاكلي التورتة وتقعدي، مفيش كرامة دخلتي ليفل الوحش يا آيتن، روحتى ليه البيت، قولت بنتنا عندها صدمة، قولت اوجدلك اي مبررات مفيش".

يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي-تامر مرسي‬.

‫ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.


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