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رياضة

جماهير ليفربول قد تتسبب في منع استئناف الدوري الإنجليزي.. تفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:04 ص
جماهير ليفربول
جماهير ليفربول
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محمد رشاد
يخشى مسئولو الدوري الإنجليزي الممتاز، من تدفق الآلاف من جماهير فريق ليفربول، في الشوارع؛ عند فوز ناديهم بلقب البريميرليج لهذا الموسم، وهو الأمر الذي سيكون خطيرًا للغاية في ظل الظروف الحالية، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، منذ شهر مارس الماضي، نتيجة انتشار الفيروس المميت في المملكة المتحدة.

ويتصدّر ليفربول جدول البطولة برصيد 82 نقطة، وكان في حاجة إلى 6 نقاط فقط لحسم اللقب الغائب منذ 30 عامًا.

ولا يوجد موعد محدد حتى الآن لاستئناف النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، ولكن هناك تكهنات حول إمكانية عودته في يونيو.

وعلى الرغم من أن المباريات ستكون خلف الأبواب المغلقة أي بدون حضور جماهيري، إلا أن هناك ما يقلق مسؤولي الدوري الإنجليزي، وهو ما يتعلق بما سيحدث بعد فوز ليفربول باللقب.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أنه تم التواصل مع قوات الشرطة لاستشارتها فيما يتعلق بشأن منع الآلاف من مشجعي ليفربول من التواجد خارج الأنفيلد في يوم فوز ناديهم باللقب.

وأوضحت أنه حتى يتم إيجاد حل لتلك المشكلة، فإن ذلك الأمر قد يكون حجر عثرة لاستئناف الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن هناك مناقشات غير رسمية بشأن كيفية الاستعانة بقوات الشرطة لتطبيق قواعد الأمن والسلامة عند استئناف المباريات، ولكن الأمر أكثر صعوبة فيما يتعلق بليفربول.

وأفادت الصحيفة بأنه من المتوقع احتشاد الآلاف من مشجعي ليفربول حول ملعب ناديهم في يوم تتويجهم باللقب الغائب، ما يخالف إرشادات التباعد الاجتماعي والضوابط الخاصة بالتجمعات الكبيرة.

وأكدت أن شرطة ميرسيسايد أجرت محادثات سرية لبحث تلك المشكلة، في ظل حرص مسؤولي الدوري الإنجليزي على إيجاد حل لهذه الأزمة المتوقعة، وكيفية إيقاف الحشود.

ووفقا للصحيفة؛ يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات المبتكرة لضمان عدم تجمع الحشود الكبيرة داخل المدينة والشوارع المحيطة بملعب ليفربول، حتى في حالة رفع كأس الدوري الإنجليزي أمام المدرجات الفارغة في الأنفيلد.
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