AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد التأكد من تعافيه.. إصابة ديبالا بفيروس كورونا من جديد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أكد تقرير إعلامي إسباني أن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، ما يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخرج باولو ديبالا في 21 مارس الماضي، ليؤكد أنه أصيب بفيروس كورونا بعد خضوعه للتحليل.

وذكر برنامج التشيرنجيتو أن باولو ديبالا خضع لفحوصات طبية جديدة، للمرة الرابعة منذ إصابته، إلا أن التحليل الأخير جاء إيجابيًا.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن جوهرة يوفنتوس أجرى فحوصاته الأربعة على مدار 6 أسابيع فقط.

وكان ثنائي يوفنتوس، دانييلي روجاني وبليز ماتويدي، قد تأكد تعافيهما من فيروس كورونا، ليصبح ديبالا اللاعب الوحيد من السيدة العجوز، المصاب بالفيروس في الوقت الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديبالا يكشف حقيقة إصابته بـ كورونا

كل التحية لأبطال حرب الكورونا .. ديبالا يوجه رسالة للأطباء والممرضين

المرة دي بجد.. إصابة ديبالا نجم يوفينتوس بفيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لإصابة ديبالا بفيروس كورونا وآخر تطورات وضعه الصحي

بالرغم من تفشي كورونا.. يوفنتوس يجدد لنجميه

ديبالا يتحدث عن تجربته مع فيروس كورونا لأول مرة

ترشيحاتنا

شيف شهير ينشر طريقة صوص الدجاج السرية لنجاح سلسلة مطاعمه.. فيديو وصور

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 29-4-2020

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أحدث ميزة في واتساب وكيفية استخدامها.. مؤسس هواوي يتحدى جوجل وآبل

مرتضى منصور ينشر عقد النقاز ويكشف كذب ادعاءاته.. ويهاجم كهربا: لاعب خاين.. فيديو

شاهد.. مقولة لـ أحمد زاهر قبضت قلوب المشاهدين

بعد حلقة الاختيار.. فنانون يدعمون محمد إمام.. ومتابعون: حلقة بمليون مسلسل

AdvertisementS

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يفتح النار في أكثر من جبهة.. علي معلول يكشف حقيقة تقاضيه 3 ملايين دولار من رامز مجنون رسمي

مرتضى منصور: الأهلي يتوسل لمنع إذاعة حلقة سيد عبدالحفيظ مع رامز جلال

علي معلول يرد على هجوم جماهير الترجي والنجم الساحلي بسبب الأهلي

خالد الغندور يرد على مصطفى حجي بشأن رحيل بن شرقي عن الزمالك.. فيديو

الحقيقة الكاملة في ملف الصراع الرباعي بالنادي الأهلي

المقاولون العرب يجدد مفاوضاته لضم صانع ألعاب الزمالك

الغندور يحسم الجدل حول رحيل عبدالله جمعة عن الزمالك ويطالب بـ إلغاء الدوري المصري

عمار حمدي: طارق حامد ضربني في مباراة الزمالك والنصر .. ومعلول قال لي «اهمد شوية».. فيديو

مبابي يختار قدوته بين ميسي ورونالدو ويكشف عن هدفه الأفضل

رضا عبد العال يعلن السبب الرئيسي في أزمة محمد صلاح مع المنتخب..فيديو

مرتضى منصور ينشر عقد النقاز ويكشف كذب ادعاءاته.. ويهاجم كهربا: لاعب خاين.. فيديو

مرتضى منصور يفتح النار على الجبلاية: احسموا قرار عودة الدوري فخسائر الأندية يومية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. هايدي موسى تستعرض جمالها على إنستجرام

تعرف على سعر ومواصفات لكزس UX300e الكهربائية الفاخرة في الصين.. صور

أهم طبق في رمضان.. فوائد تناول السلطة على الإفطار