بعد التأكد من تعافيه.. إصابة ديبالا بفيروس كورونا من جديد

أكد تقرير إعلامي إسباني أن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، ما يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وخرج باولو ديبالا في 21 مارس الماضي، ليؤكد أنه أصيب بفيروس كورونا بعد خضوعه للتحليل.





وذكر برنامج التشيرنجيتو أن باولو ديبالا خضع لفحوصات طبية جديدة، للمرة الرابعة منذ إصابته، إلا أن التحليل الأخير جاء إيجابيًا.





ولفت البرنامج الإسباني إلى أن جوهرة يوفنتوس أجرى فحوصاته الأربعة على مدار 6 أسابيع فقط.



