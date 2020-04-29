صور الأقمار الصناعية تكشف مكان وجود زعيم كوريا الشمالية.. "تفاصيل"

نشرت وسائل الإعلام الروسية اليوم الأربعاء صور الأقمار الصناعية التي تكشف مكان تواجد زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون.





وكشفت صور بالأقمار الصناعية تحركات زوارق فاخرة يستخدمها كيم جونج أون وحاشيته في الآونة الأخيرة قرب وونسان تمثل دلائل جديدة على وجوده في هذا المنتجع الساحلي.





وقال موقع إن.كيه برو الذي يتابع كوريا الشمالية إن صور الأقمار الصناعية التجارية تظهر أن زوارق يستخدمها كيم كثيرا تحركت بشكل يوحي بأنه ربما يكون هو وحاشيته في منطقة وونسان.





ويقول مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن احتمال وجوده هناك منطقي ربما لتجنب التعرض لفيروس كورونا المستجد وأعربوا عن تشككهم في تقارير إعلامية عن إصابته بمرض خطير.





وقال مايكل مادن الخبير في شؤون القيادة في كوريا الشمالية بمركز ستيمسون في الولايات المتحدة إن فيلا وونسان "من بيوت (كيم) المفضلة" وسبق أن قال مادن إن علاقة كيم بوونسان تشبه علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنتجع مار الاجو في فلوريدا.



