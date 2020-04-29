تباين آراء طلاب أولى ثانوي حول مستوى أسئلة اللغة العربية.. ولا شكاوى من السيستم

بينما أجمع الطلاب على كفاءة عمل منصة الامتحان الإلكترونية اليوم طوال فترة سير الامتحان، قائلين: "السيستم ما وقعش والامتحان مافصلش".

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "كل طلاب المجموعة الأولى من المحافظات دخلوا على منصة الامتحان بنجاح، خلال الفترة المسموح لهم فيها بالدخول على منصة الامتحان ممتدة من 9 صباحا حتى 12 ظهرا".





وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة سوف تصدر بيانا رسميا بجميع المعلومات الدقيقة عن سير الامتحان بعد الساعة الثالثة عصرًا.





وأوضح أن "المجموعة الأولى من المحافظات التي أعلنا عن إتاحة منصة الامتحان لها في الفترة الصباحية تشمل 14 محافظة، بها حوالي 292 ألف طالب وطالبة، أما المجموعة الثانية التي ستدخل الامتحان في الفترة المسائية من 12 ظهرا حتى 3 عصرا فتشمل 13 محافظة بها 300 ألف طالب في أولى ثانوي".



