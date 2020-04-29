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تعليم

تباين آراء طلاب أولى ثانوي حول مستوى أسئلة اللغة العربية.. ولا شكاوى من السيستم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:14 م
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
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ياســـمين بدوي
انتهت منذ قليل الفترة الزمنية المحددة لدخول منصة الامتحان، لطلاب الصف الأول الثانوي الموجودين في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، وذلك لأداء امتحان اللغة العربية، حيث كانت الفترة المحددة من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

وقد رصد موقع "صدى البلد" تباينا في الآراء حول مستوى أسئلة امتحان الصف الأول الثانوي في اللغة العربية، فمعظم الطلاب أكدوا سهولة أسئلة الامتحان، مؤكدين أنها من المنهج المحدد الذي تمت دراسته، بينما شكا البعض من طول بعض الأسئلة، وتقارب معاني الكلمات المطلوبة.

بينما أجمع الطلاب على كفاءة عمل منصة الامتحان الإلكترونية اليوم طوال فترة سير الامتحان، قائلين: "السيستم ما وقعش والامتحان مافصلش".

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "كل طلاب المجموعة الأولى من المحافظات دخلوا على منصة الامتحان بنجاح، خلال الفترة المسموح لهم فيها بالدخول على منصة الامتحان ممتدة من 9 صباحا حتى 12 ظهرا".

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة سوف تصدر بيانا رسميا بجميع المعلومات الدقيقة عن سير الامتحان بعد الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضح أن "المجموعة الأولى من المحافظات التي أعلنا عن إتاحة منصة الامتحان لها في الفترة الصباحية تشمل 14 محافظة، بها حوالي 292 ألف طالب وطالبة،  أما المجموعة الثانية التي ستدخل الامتحان في الفترة المسائية  من 12 ظهرا حتى 3 عصرا فتشمل 13 محافظة بها 300 ألف طالب في أولى ثانوي".

وكان طلاب الصف الأول الثانوي دخلوا اليوم، الأربعاء، على منصة الامتحان لأداء أول امتحاناتهم الإلكترونية التي سيتم تقييمهم على أساسها في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020.

ويمتحن طلاب الصف الأول الثانوي الآن في مادة اللغة العربية، وذلك بشكل إلكتروني على منصة الامتحان من المنازل.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي، أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وتنعقد الامتحانات الإلكترونية بنظام الكتاب المفتوح، حيث تقوم أسئلته على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ، وتشمل هذه الامتحانات الإلكترونية نوعين من الأسئلة، أولهما أسئلة الاختيار من متعدد، وثانيهما الأسئلة المقالية ويمكن للطالب استخدام قلم التابلت في الإجابة عنها.

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