غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفيوم

تابع محمد عبدالله ، وكيل تعليم الفيوم، غرفة عمليات امتحان الصف الأول الثانوي العام بمحافظة الفيوم.





حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وإرسال التقارير أولا بأول.





حيث أدى صباح اليوم الأربعاء ، طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2019م في مادة اللغة العربية إلكتروني عبر الإنترنت من المنازل (من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا) .





وبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام بالفيوم 13174 طالب وطالبة على مستوى محافظة الفيوم (حكومى وخاص وخدمات ) ، أما طلاب الدمج والمنازل لهم مشروعات بحثية، طبقا لتعليمات الوزارة.