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أخبار العالم

بينهم 50 مصريًا..الكويت تسجل 300 إصابة جديدة بـ كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:40 م
بينها 50 مصريًا..الكويت
بينها 50 مصريًا..الكويت تسجل 300 إصابة جديدة ب كورونا
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سمر صالح
أعلنت السلطات الكويتية اليوم الأربعاء عن تسجيل 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينها 50 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية.

لیرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة بالكويت إلى 3740 حالة. 

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وأعلن الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، خلال مؤتمرًا صحفيًا أقيم منذ قليل، عن تسجيل 213 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء في الكويت إلى 1389 حالة.

وأضاف السند أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لمقيم من الجنسية الفلبينية كان يتلقى العلاج داخل العناية المركزة منذ 6 أيام، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في الكويت إلى 24 حالة.
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