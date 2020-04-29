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فن

يسرا: سامح عبد العزيز يمتلك موهبة حقيقية وسعيدة بالتعاون معه فى خيانة عهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:42 م
يسرا
يسرا
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أحمد إبراهيم
أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز وذلك من خلال مسلسلها "خيانة عهد" والذى يعرض حاليا فى رمضان. 

وقالت يسرا فى تصريح لـ "صدى البلد": يعد مسلسل "خيانة عهد" أول تعاون بينى وبين سامح عبد العزيز والذى اعتبره أحد المخرجين الذين يمتلكون موهبة حقيقية. 

وأضافت يسرا قائلة: لم أقلق من التعاون معه خاصة أن لديه رؤية وشخصية فى اللوكيشن كما أن أعماله السابقة تدل على موهبته الحقيقية ولذلك لم أكن قلقة من هذا التعاون. 

وأشارت يسرا قائلة: سامح لديه ميزة عن باقى المخرجين وهى أنه دقيق بشكل كبير فى كافة التفاصيل المختلفة ولا يرضى بالمشهد الذى يشهد أداء غير مرضى فضلا عن الروح المبهجة والجميلة التى يضيفها فى اللوكيشن.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" بطولة كل من يسرا وحلا شيحة وعبير صبرى وجومانا مراد وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 
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