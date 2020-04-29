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مرأة

بملابس محتشمة.. دعاء فاروق تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:38 م
دعاء فاروق
دعاء فاروق
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية دعاء فاروق، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة لها.

تألقت دعاء فاروق، فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت عباءة جذابة ابللون الأبيض و اتسم التصميم بأنه مزين بالألوان و التطريزات المبهجة، وحمل التصميم توقيع Banat El Omda Designs.

وانتعلت دعاء فاروق، حذاء أنيق باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بحجاب أنيق لا يحمل أى نقوشات باللون الفوشيا مما منحها إطلالة محتشمة و مبهجة.

تزينت دعاء فاروق بمجموعة من الإكسسوارات الأنيقة و المتناسقة مع إطلالتها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.


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