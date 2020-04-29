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اقتصاد

تقرير.. السيولة تتخطى مليار جنيه فى البورصة والأسهم تربح 2.5 مليار جنيه

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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محمد صبيح
بلغت قيمة التداول بالبورصة على الأسهم المقيدة داخل المقصورة نحو 1.1 مليار جنيه من خلال كمية تداول بلغت 411.3 مليون سهم عبر تنفيذ 36620 عملية.

وربح رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع جماعي لمؤشراتها.

ودفعت مشتريات المستثمرين المحليين والعرب مؤشرات البورصة المصرية نحو الصعود مقابل اتجاه بيعي المستثمرين الأجانب.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه مسجلا مستوى 571.2 مليار جنيه مقابل 568.7 مليار جنيه

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 عند 10545 نقطة بنسبة ارتفاع سجلت 1.2%.

وسجل مؤشر EGX100  الأوسع انتشارا ارتفاعا عند 1127 نقطة بنسبة 0.24%.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة مسجلا 1209 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.57%.

أما مؤشر EGX50 الصناديق متساوي الأوزان، فوصل عند 1640 نقطة بنسبة 1%.
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