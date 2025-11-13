وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل.. خبر يهم المصريين من الإسكان

كشف المهندس خالد عطية، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة وكيل بوزارة الإسكان، آخر طرح للوحدات السكنية في كل من مدينة السادس من أكتوبر وحلوان من هذا الشهر.

وقال في حواره على قناة “ النهار”، :" فى غضون شهر ديسمبر 2025 مخطط طرح عدد (40 ) وحدة إدارية كاملة التشطيب للمواطنين بالقطعة (75) جنوب الاحياء بمدينة 6 أكتوبر بمساحات 56 م2 و 80 م2 وبفترة سداد من 5 سنوات إلى 15 سنة".

وتابع خالد عطية:" فى غضون شهر يناير 2026 مخطط طرح بلوك رقم 22 بالمجتمع السكنى الجديد بحلوان بإجمالى عدد ( 52 ) وحدة بمساحات بين 70 م2 إلى 95 م2 نصف تشطيب وكاملة المرافق المرافق وبفترة سداد من 5 سنوات إلى 15 سنة".



وأكمل أنه سيتم الإعلان خلال عام 2026 عن طرح عدد من قطع الأراضي ، بمدينة حلوان للبيع بالمزايدة العلنية بالتنسيق مع محافظة القاهرة بمساحات تتراوح من 100 م2 إلى 200 م2 علماً بان أخر مزاد تم إجراءة تراوح سعر المتر بحلوان من 7000 جنية إلى 30 ألف جنية طبقاً لموقع وتميز كل قطعة يتم التزايد عليها .



وشدد المهندس خالد عطية ، على أن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، تمويله ذاتيا ، و يستهدف طرح الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل