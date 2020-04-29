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برلمان

صحة البرلمان: 5 إجراءات وقائية يجب اتباعها للتعايش مع فيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:13 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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أحمد أيمن
استعرض النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، عددا من الخطوات اللازمة لتحقيق التعايش مع فيروس كورونا المستجد، خاصة في الأماكن العامة والمصالح الحكومية وغيرها من المناطق كثيفة التجمعات وأهمها ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بخلق مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص حتى لا تنتقل العدوى حال تواجدها بين شخصين أو أكثر من شخص.

كما طالب شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة غسل الأيدي باستمرار سواء بالصابون أو تطهيرها بالكحول والسائل المعقم، بالإضافة إلى تجنب لمس الأسطح كالأبواب والمقابض وغيرها ونفس الحال لأسطح الجسم كالوجه والأنف، مع الحفاظ على النظافة الشخصية.
 
وشدد النائب على ضرورة توفير الكمامات وتوزيعها على المواطنين داخل المصالح الحكومية والأماكن العامة، مناشدا المجتمع المدني ورجال الأعمال بدعم الحكومة والمساعدة في توفيرها خاصة خلال الفترة المقبلة للتعايش مع الفيروس.

وأكد وكيل لجنة الصحة، على ضرورة تنفيذ هذه التعليمات من قبل المسئولين وأصحاب الأعمال وإدراجها ضمن القواعد الأساسية لكل مؤسسة أو مصلحة حكومية، مع توفير كافة وسائل الوقاية والحماية ثم معاقبة المخالفين، الذين لن تكون لديهم حجة لمخالفة التعليمات.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد عرضت على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا.

تقوم الخطة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوم، للتصرف في ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.
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