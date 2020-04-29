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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير 3 أنفاق للمشاة في شبرا الخيمة.. صور

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 أنفاق مشاة في حي غرب شبرا الخيمة، وهي (نفق ناصر- نفق النيل- نفق الجوازات)، اليوم، والتي يتم تنفيذها بتكلفة 20 مليون جنيه.

وقال المحافظ ان اعمال التطوير تاتى ضمن خطة المحافظة لتطوير انفاق المشاة التي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

وأشار الى ان أعمال التطوير تتضمن جدار حوائط الأنفاق وعزلها لمنع أي تسريب للمياه، بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق.

وخلال الجولة، أعطى المحافظ تعليمات للقائمين على المشروع بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها حيث تمثل تلك الأنفاق اهمية قصوى للمواطنين ويستخدمها الآلاف منهم يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ومستشفى النيل.

وطالب المحافظ، بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال؛ حتي لا تظهر مشكلات بعد افتتاحها.

وفي سياق متصل، كلف الهجان، رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة منظومة القمامة خصوصا بشارع أحمد عرابي والالتزام برفع التراكمات على مدار اليوم وتكثيف أعمال المتابعة بالحي لإزالة أي إشغالات يتضرر منها المواطنين.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير 3 أنفاق للمشاة في شبرا الخيمة.. صور
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير 3 أنفاق للمشاة في شبرا الخيمة.. صور
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير 3 أنفاق للمشاة في شبرا الخيمة.. صور
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