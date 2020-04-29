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اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط في تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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علياء فوزي
انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم الأربعاء 29 إبريل 2020، بمقدار 9.15 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 0.53% ليستقر عند 1708.10 دولار أمريكي.


وتراجع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم الأربعاء بمقدار 23.40 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 1.36% ليثبت عند 1691.55 دولار أمريكي.


فيما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت للعقود الآجلة اليوم الأربعاء 29 إبريل، بمقدار 0.66 سنت أو بما يعادل نسبة 3.23% ليبلغ 21.12 دولار أمريكي.


وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم بمقدار 1.64 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 13.29% ليصل إلى 13.98 دولار أمريكي.
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