حكمة الله في خلق سيد الخلق آدم عليه السلام .. فيديو

قالت الدكتور آمنة نصير ، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الله عز وجل جعل في الأرض خليفة من أجل العبادة والإعمار، مستشهدة بقول الله تعالى "إني جاعل في الأرض خليفة".





وأضافت « آمنة نصير » خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج « نور النبي » المذاع على قناة «صدى البلد» أن الخليفة هو الإنسان المستخلف في إعمار الكون، موضحة أن أول شئ يفعلها الإنسان على الأرض هي عبادة الله عز وجل.





وأوضحت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن الله خلق أدم عليه السلام وأمر جبريل أن ينزل بقبضة من طين الأرض ليصنع أبو البشرية أدم عليه السلام.





وأشارت إلى أن من كرم الله سبحانه وتعالى انه نفخ من روحه لبني أدم وعلمه الأسماء كلها والعلم وأمر أبليس السجود له فعصى وبسبب العصيان، مؤكدة أن أههم مكونات تعمير الانسان للأرض هو العلم.