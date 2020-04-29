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سيارات

شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمى أرنولد شوارزنيجر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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كريم عاطف

يهتم المشاهير حول العالم باقتناء الاشياء القيمة والنادرة والتى تجهله مميز بين الناس ، ويلجاء العديد من هولاء المشاهير باقتناء سيارات فاخرة واخرى غريبة وكل واحدة حسب شخصية الشخص المشهور .

وبناء على ذلك فان أسطورة عالم كمال الأجسام وأفلام هوليوود أرنولد شوارزنيجر ، من محبى اقتناء السيارات كبيرة الحجم واستخدامها ، والتى تدل على قوته حتى فى اقتنائه لنوعيات محددة من السيارات .

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أرنولد شوارزنيجر على عكس الكثير من المشاهير الذين يفضلون تخزين السيارات فقط بغرض التباهي مع استقلال سيارة واحدة.. ولكن شوارزنجر مختلفًا تمامًا ويحب أن يستمتع بقيادة كل سياراته .

ويضم أرنولد سيارة دودج تشالنجر SRT العضلية إلى مجموعة سياراته المذهلة، إلى جانب سيارة الـSUV الضخمة من نوع همر H1، والتي عمل ارنولد على تحويل محرّكها ليعمل بالزيت النباتي، وذلك في محاولة منه لتقليل أثرها البيئي السلبي خاصة وأن استهلاكها للوقود جنوني.

ويمتلك أرنولد أيضًا سيارات عسكرية مثل بيك اب دودج M37 الكلاسيكية التي صنعت خصيصًا للجيش الأمريكي منذ بضعة عقود، كما يمتلك دبابة خاصة من نوع M47 Patton، والتي جعلها قانونية بالسير على الطرق العامة، ويمتلك أيضًا سيارة مرسيدس Unimog العسكرية.

لا يقتصر أسطول سيارات بطل كمال الأجسام على السيارات الضخمة فقط، بل يمتلك أيضًا سيارات راقية فخمة يقودها بين الحين والآخر، مثل بورشه 911 تيربو ومرسيدس SLS AMG وبنتلي كونتيننتال GTC.

شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمى أرنولد شوارزنيجر
شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمى أرنولد شوارزنيجر
شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمى أرنولد شوارزنيجر
شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمى أرنولد شوارزنيجر
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