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فن

لهذه الأسباب لا يمكن لأحد وقف برنامج رامز مجنون رسمي.. تفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:34 م
رامز جلال
رامز جلال
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محمد نبيـل
أصدر مكتب أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بيانا صحفيا ردًا علي قرار منع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه والرد علي ذلك ان الفنان رامز جلال عضو بنقابة المهن التمثيلية ( ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية طبقًا لقانون الاعلاميين رقم ٩٣  لسنة ٢٠١٦ بالفصل الأول الأحكام العامة بالمادة الأولي ) فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية لا تعد نشاطا إعلاميًا ولا يخضع الي نقابة الاعلاميين ونحتفظ بكافة الحقوق والإجراءات القانونية .


وتعقيبًا على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج "رامز مجنون رسمي" أوضح مصدر موثوق في "مجموعة MBC"، أن هذا القرار الصادر من نقابة الاعلاميين خاص بالوسائل الاعلامية التي تبث من داخل جمهوريه مصر العربيه وهو لا ينطبق علي مجموعة قنوات MBC، حيث أنها مجموعة قنوات غير مصريه وتبث من دولة الامارات العربيه المتحده وفقًا للقوانين المُتبعة. 

 
وأكد المصدر في "مجموعة MBC" أن برنامج "رامز مجنون رسمي "من إنتاج شركة مسجلة رسميًا وقانونيًا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، وMBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب VOD، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة، ويستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنانة ياسمين رئيس.

 
وأشار المصدر الموثوق إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميًا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز "في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة... وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

 
وختم المصدر نفسه مؤكدًا أن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

 
وتجدّد MBC احترامها وتقديرها لجمهورها في كل مكان، مع التزامها الدائم توفير محتوى ترفيهي عائلي مميّز وفريد، يلبّي أذواق جمهور الملايين، في كافة الظروف والأوقات، خلال رمضان وخارجه.
 

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