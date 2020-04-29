أستاذ جامعي: أرفض الاكتفاء بعمل بحث لطلاب الفرق النهائية.. لهذا السبب

طبقوا البحث للخريجيين

#سنوات_التخرج_في_خطر





رصدت صدي البلد أراء طلاب الجامعات ورأي أستاذ جامعي حول مطالب طلاب الجامعات .









قال الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس ان المجلس الاعلي للجامعات قام بتأجيل الامتحانات الي 30 مايو منوها ان هذه فترة كبيرة تساعد الطلاب على المذاكرة ومراجعة المناهج بشكل كافي موضحا ان طالب الفرقة النهائية هو مستقبل الوطن وأيضا لا يمكن للطلاب الفرقة النهائية اتاحة الفرصة مرة أخرى للتعليم وسوف تنتهي الرحلة التعلمية خلال هذا الترم لذلك أرفض الاكتفاء بعمل للطلاب الخريجيين اما بالنسبة لطلاب النقل لديهم قدرة التعويض خلال السنوات القادمة بخلاف طلاب الفرق النهائية .









وأضاف منصور خلال تصريحاته لصدي البلد ان الجامعات المصرية قد تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة الطلاب بشكل أمان، وتحافظ علي مسافات بين الطلاب وبعضها وإن جميع طوائف الدولة تقوم بواجبها الوطني ضد تفشي فيروس كورونا،واثقين في قرارت المجلس الاعلي للجامعات قائلا "طلاب الفرق النهائية هم المستقبل "





وقالت نورهان سعيد كلية الاداب جامعة اسيوط إنه يصعب التنقل بين المحافظات لإجراء الامتحانات بشكل طبيعي، وأن الأمر أصبح فى غاية الصعوبة للطلاب المغتربين بعد ترك السكن الخارجي أو الإخلاء من المدن الجامعية.

وأضاف محمود صلاح أن طلاب التخرج هما الأحق بتطبيق نظام الأبحاث عليهم لأنهم قد قاموا بدراسة اغلب المحتوي العلمي سابقًا، ويمكن تعويض المحتوي المتبقي من خلال الأبحاث التي تتم عن طريق دكتور المادة بما يضمن دراسة المحتوى بالشكل الكامل والدقيق كما حدث مع طلاب السنوات السابقة، ولا مانع من تطبيق ناجح وراسب وحصر التقدير التراكمي علي باقي السنوات السابقة بالنسبة للطلبة الخريجين،

و بالنسبة لأوائل الكليات يتم تقيمهم من خلال الأبحاث تحت إشراف أكثر من دكتور بما يضمن مبدأ العدالة والمساواة بينهم وضمان نزاهة تعيينه داخل الجامعات المصرية.

وأوضح صلاح أن طلاب الفرق النهائية يمرون بضغوطات عصبية من جهات كثيرة من بينها المرض المنتشر في ذاك الوقت أو من خلال خوفهم الشديد من فقدانهم دفعة في الجيش المصري المعروف بالمواعيد المحددة والصارمة أو من خوفهم وقلقهم لعدم وصول المحتوي العلمي إليهم أو لأن مستقبلهم الي المجهول لا يعلمون مصيره، لأن الجميع يريد أن ينهي حياته الدراسية للتفرغ للشئون الحياتية ويريدون ان يلتحقوا بالجيش في وقته المحدد لذلك لايستوعبون في الفترة الحالية ما يحدث حولهم في ظل الفترة العصيبة وبذلك يمنعهم من دخول لجنة الامتحان بأي حال من الأحوال لذلك نرجو من الدكتور خالد عبد الغفار النظر إلى قراره بالنسبة للخريجين مرة أخرى.



فيما قال أحمد حسن طلبة طالب بكلية تجارة جامعة أسيوط ، إننا شباب المستقبل طلاب الجامعات والمعاهد المصرية نحن طلاب الفرق النهائية ونأمل بان يتم مراجعة النقاط الخاصة بطلاب التخرج كما عاهدنا في السابق الدكتور خالد عبد الغفار بأن لايوجد هناك امتحانات تحررية خوفًا علي صحتنا في هذا التوقيت العصيب الذي لايخفى على الجميع .

وأضاف خلال تصريحاته تم بالفعل اعتماد الأبحاث كتقييم لفرق النقل وترحيلهم للسنة القادمة فكذلك لنا اولويه التقييم بالأبحاث لأننا أكثر تعمق في دراستنا وتخصصنا بآخر ترم دراسي ولا يوجد أي معوقات لأنه سيتم دراسة المواد بشكل سليم وعمل ابحاث بمعايير واضحة تجعل الطالب درس المنهج بشكل سليم وجاهز للتخرج.

مع اقتراب شهر مايو وحلول امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات وتصدر هاشتاج "وهاشتاجمطالبين مجلس النواب ووزير التعليم العالي بتطبيق البحث عليهم مثل سنوات النقل.