بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالإسماعيلية وبنك ناصر لتسهيل قروض مستورة





وتضمن شرط القرض ان تكون السيدة مقيدة بالغرفة التجارية ولديها بطاقة شخصية وخطاب من الغرفة باجتياز دورة تدريبية عن إدارة المشروعات.



ويقدم بنك ناصر الاجتماعى القرض على هيئة مستلزمات ومعدات وغيره لخمسة مشروعات حددها البنك وهي مشروع تجاري، خدمى، منزلى، صناعي، إنتاج حيوانى.

حضر توقيع البرتوكول ابراهيم خميرة نائب الغرفة وعبد الله خضير امين الصندوق وإيهاب زهدى امين الصندوق المساعد والدكتورة دينا ياقوت رئيس مجلس سيدات الأعمال وعضو مجلس الإدارة وآمال ابراهيم نائب رئيس مجلس سيدات الأعمال وعضو مجلس الإدارة. ومن بنك ناصر الاجتماعى شريف سيد رفاعى وياسر خليل.

وقعت الغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية، اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة بروتوكول تعاون بين الغرفة وبنك ناصر الاجتماعي لتسهيل حصول سيدات الأعمال بالغرفة على قرض مستورة.