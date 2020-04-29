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رياضة

فايلر يغلق الباب أمام صفقات بيراميدز المعروضة على الأهلي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أغلق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف صفقات لاعبي بيراميدز الذي تم عرضهم عليه خلال الفترة الأخيرة.

وتحفظ رينيه فايلر علي ضم رجب بكار ليكون بديلًا لاحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن مبديًا ثقته في محمد هاني وحسين الشحات للقيام بهذا الدور علي أكمل وجه.

وكشفت مصادر خاصة أن فايلر رفض فكرة التفاوض مع نبيل عماد دونجا لاعب الوسط المدافع خاصة أنه يمتلك عدد كبير من اللاعبين في هذا المركز وهم حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد محمود وأكرم توفيق الذي سيعود من الإعارة الي الجونة.

كما رفض فايلر التعاقد مع ايريك ترواي لاعب الوسط المهاجم في بيراميدز بسبب أزمة عدد المحترفين ورغبته في التعاقد مع صانع ألعاب يجيد في الناحية اليسري من الأساس .

وأبدي الجهاز الفني ثقتة الكاملة في ثلاثي حراسة المرمي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ورفضه التعاقد مع حارس مرمي جديد في الفترة المقبلة ومنهم احمد الشناوي حارس بيراميدز.
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