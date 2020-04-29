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توك شو

الناس خايفة من إيه.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب كورونا.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:15 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهى عمرو

انفعل الإعلامى أحمد موسى، على الهواء وقال :" الناس خايفة من ايه أى حد بيعانى من اعراض كورونا عليه التوجه للمستشفي.

وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أنه لا عيب فى الإصابة بكورونا و علينا الأخذ بالأسباب و الحصول على العلاج.

وأوضح موسى، أن الموضوع بسيط وعلينا التعايش مع وباء كورونا لحين الوصول للقاح.

ولفت ، إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تدرس مع الدكتور مصطفى مدبولى طرق التعايش مع فيروس كورونا.


وطالب أحمد موسي، بتأجيل السياحة الداخلية فى هذه الفترة حتى لا تتزايد أعداد الاصابات.


وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أن الاردن كانت ستفتح السياحة الداخلية ولكن بعد ذلك الملك عبد الله تراجع خوفًا من زيادة الأعداد.

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