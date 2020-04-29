توقعات.. فتح السياحة الداخلية مع عيد الأضحى.. تفاصيل

طالب الإعلامى أحمد موسى، من المسئولين بعد فتح السياحة الداخلية حاليًا موضحًا معظم المحافظات بها إصابات.



وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أنه من الممكن فتح السياحة الداخلية مع عيد الأضحى من خلال خطة مناسبة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الإعلامى أحمد موسى، أنه يقول رأيه و الحكومة له الحرية فى اتخاذ أى قرار يناسب المرحلة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل الحفاظ على المواطنين، وأكد ان فتح السياحة سيزيد من ارتفاع الإصابات.

وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أن فتح الشواطئ فى هذه المرحلة سيكون خطر، واكد أن عودة الحياة لطبيعتها أمر ضروري ولكن لابد من إجراءات احترازية قوية لمنع انتشار كورونا.