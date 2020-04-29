AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

توقعات.. فتح السياحة الداخلية مع عيد الأضحى.. تفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:20 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
البهى عمرو

طالب الإعلامى أحمد موسى، من المسئولين بعد فتح السياحة الداخلية حاليًا موضحًا معظم المحافظات بها إصابات.


وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أنه  من الممكن فتح السياحة  الداخلية مع عيد الأضحى من خلال خطة مناسبة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الإعلامى أحمد موسى، أنه يقول رأيه و الحكومة له الحرية فى اتخاذ أى قرار يناسب المرحلة.  

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل الحفاظ على المواطنين، وأكد ان فتح السياحة سيزيد من ارتفاع الإصابات.

وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أن فتح الشواطئ فى هذه المرحلة سيكون خطر، واكد أن عودة الحياة لطبيعتها أمر ضروري ولكن لابد من إجراءات احترازية قوية لمنع انتشار كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: اقفلوا الحدائق منعًا لتجمع المواطنين.. فيديو

طلب عاجل من أحمد موسى لـ رئيس الوزراء بسبب كورونا.. فيديو

المحلات مفتوحة ليه.. أحمد موسى يوجه سؤالا للمحافظين على الهواء

أحمد موسى: المحلات بالإسكندرية مغلقة وملتزمة بقرار الحظر

كارثة فنية.. شاهد | زحام في لوكيشن تصوير مسلسل رمضاني رغم كورونا

أحمد موسى عن انتهاء أزمة كورونا: الموضوع مطول شوية.. فيديو

ترشيحاتنا

تحدث عن "فلوس الإخوان" وإسرائيل.. ماذا قال عبد الناصر في خطابات الاحتفال بعيد العمال

وزير التعليم العالي يكشف موعد تسليم المشروعات البحثية

فايلر يغلق الباب أمام صفقات بيراميدز المعروضة على الأهلي

آكلي لحوم البشر.. دولة عربية كانت أخطر مكان على الأرض.. صور

دعوى قضائية لإنهاء عمل زوجة الإرهابى هشام عشماوى

العتال: انتعاش خزينة الزمالك بـ3 مليارات جنيه والنادى لم يسدد مستحقات اللاعبين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد انهيار مسئولة الصحة الإسبانية على الهواء بسبب كورونا| فيديو

خطوات لتنظيم أكلك فى رمضان لإنقاص الوزن

في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون