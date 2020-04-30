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مرأة

بمكياج ملفت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:00 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة القديرة سوسن بدر على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من أحدث جلسة تصوير.

خطفت سوسن بدر الأنظار بمكياجها الصاخب و الملفت  من أنامل خبير التجميل رشاد، حيث كشف المكياج  عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمد على أحمر شفاه  باللون الأحمر كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

واعتمدت سوسن بدر على خصلات شعرها الأبيض، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
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