جيبة جلد ومكياج صاخب.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها في إطلالة جديدة.. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، صورًا جديدة لها.
وتألقت سيرين عبد النور بإطلالة عصرية من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت جيبة جلد باللون الأسود متوسطة الطول ونسقت معها تى شيرت أبيض مطبوع، مما منحها إطلالة جذابة.
وانتعلت سيرين عبد النور حذاءً صيفياً أنيقاً ذا كعب عالٍ باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية والمتنوعة المتناسقة مع ملابسها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور على تسريحة الشعر كحكة، واختارت مكياجا صاخبار مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر مما زاد من جاذبيتها وجمالها.