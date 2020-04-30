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أخبار العالم

شاهد.. رد فعل رئيس الوزراء البريطاني بعد إنجاب خطيبته مولودهما الأول

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:41 ص
بوريس جونسون وكاري
بوريس جونسون وكاري سيموندز
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شيماء مصطفى
ظهر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وعلى ملامحه السعادة والفرحة، عندما وصل إلى داونينج ستريت أمس، الأربعاء، بعد أن وضعت خطيبته كاري سيموندز مولودهما الأول.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتسمت على وجه جونسون علامات السعادة في أول صورة له عقب وصوله مكان عمله.


كان ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، أن خطيبته كاري سيموندز وضعت مولودهما الأول في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن.


وقال متحدث باسم جونسون إن كلًا من الأم والمولود بصحة جيدة، وإن رئيس الوزراء وخطيبته وجها الشكر لطاقم التوليد الذي استقبل الرضيع الذي لم يفصح عن اسمه حتى الآن.


وذكر قصر باكينجهام في بيان، إن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، بعثت برسالة خاصة لـ بوريس جونسون وكاري سيموندز هنأتهما بولادة ابنهما الأول، متمنية له الصحة والعافية.


ولم يكشف داونينج ستريت عن اسم المستشفى الذي ولد فيه نجل جونسون - على الرغم من أن سانت توماس، الذي عولج فيها رئيس الوزراء من فيروس كورونا، هو الأقرب إليهم.


واستأنف جونسون مهام عمله رئيسا للوزراء الاثنين الماضي، وذلك بعد قضائه أسبوعين في الحجر الصحي حتى شفائه من فيروس كورونا الذي أصيب به. 


وأكدت الحكومة البريطانية أن جونسون، الذي كان يدير حكومته في غضون أزمة فيروس كورونا، في حالة تشوق للعودة للعمل من جديد.


وغادر جونسون المستشفى في عيد الفصح، يوم الأحد، بعد إصابته بالوباء وقضائه عدة أيام للتعافي أكثر في تشيكرز، المنتجع الريفي لرئيس الوزراء.

شاهد.. رد فعل رئيس الوزراء البريطاني بعد إنجاب خطيبته مولودهما الأول
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