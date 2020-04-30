3 أسباب لثقل عجلة القيادة

عجلة القيادة أحد أهم أجزاء التحكم الأساسية في السيارة، وأي عطل بها قد يؤدي إلى خطر الحوادث على الطريق، كما أن هناك العديد من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حدوث مشكلة ثقل عجلة القيادة التي يجهلها كثيرون.





وفي هذا التقرير سنعرض أسباب ثقل عجلة القيادة .





1- نقص مستوى الزيت عن الحد المسموجح يؤدي إلى ثقل عجلة السيارة ويؤدي نقص مستوى الزيت إلى العديد من المشكال في نظام التوجيه بشكل عام .





2- وجود تسريب في الزيت، يجب عمل فحص كامل للسيارة لمعرفة مكان التسريب بالتحديد ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك التسريب، من الممكن أن يكون سبب التسريب هو تلف علبة المقود في السيارة أو تلف جزء داخل علبة المقود بالسيارة.





3- وجود مشاكل وأعطال في علبة عجلة القيادة قد يكون نقص الزيت بسرعة أو وجود تسريب فيه بسبب تلف علبة عجلة القيادة أو تلف في أذرع عجلة القيادة. كل ذلك يؤدي إلى ثقل مقود السيارة أثناء القيادة.



