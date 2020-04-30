AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

3 أسباب لثقل عجلة القيادة

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

عجلة القيادة أحد أهم أجزاء التحكم الأساسية في السيارة، وأي عطل بها قد يؤدي إلى خطر الحوادث على الطريق، كما أن هناك العديد من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حدوث مشكلة ثقل عجلة القيادة التي يجهلها كثيرون. 


وفي هذا التقرير سنعرض أسباب ثقل عجلة القيادة .


 1-      نقص مستوى الزيت عن الحد المسموجح يؤدي إلى ثقل عجلة السيارة ويؤدي نقص مستوى الزيت إلى العديد من المشكال في نظام التوجيه بشكل عام .


2-    وجود تسريب في الزيت، يجب عمل فحص كامل للسيارة لمعرفة مكان التسريب بالتحديد ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك التسريب، من الممكن أن يكون سبب التسريب هو تلف علبة المقود في السيارة أو تلف جزء داخل علبة المقود بالسيارة.


3- وجود مشاكل وأعطال في علبة عجلة القيادة قد يكون نقص الزيت بسرعة أو وجود تسريب فيه بسبب تلف علبة عجلة القيادة أو تلف في أذرع عجلة القيادة. كل ذلك يؤدي إلى ثقل مقود السيارة أثناء القيادة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حتى لا تحترق سيارتك.. ما درجة الحرارة الطبيعية وأسباب سخونة المحرك ؟

تعرف على أسباب تلف وش السلندر في السيارة

تعرف علي أسباب نقص زيت المحرك في السيارة و علاجه

أسباب مشاكل تلف علبة الدركسيون في السيارة

أسباب ثقل الدركسيون وكيفية علاجه

تعرف على أسباب نقص زيت المحرك

ترشيحاتنا

حملات تعقيم مكثفة.. محافظ الشرقية: عزل 1000 شخص بعد إصابة 83 بـ فيروس كورونا في المحافظة.. صور

حجب إشارة MBC مصر.. محام: ما يقدمه برنامج رامز جلال جريمة.. فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30 - 4 - 2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

النيابة السعودية تكشف مستجدات التحقيق بشأن "المغدورة غادين"

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يعلن استكمال الدوري.. وكارتيرون يرفض عودة أحداد.. والعتال: انتعاش خزينة الزمالك بـ3 مليارات جنيه

كاواساكي.. مرض نادر يصيب الأطفال في 6 دول خلال 48 ساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظروف غامضة.. انتحار رجل أعمال هندي من الطابق الـ 14 في دبي.. تفاصيل

قائدة مظاهرات ضد الحظر والتباعد الاجتماعي تصاب بـ كورونا في بريطانيا

أغلى من لامبورجيني.. أصغر سيارة في العالم سعرها 420 ألف دولار.. تعرف على السبب