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محافظات

تنفيذ مشروعات خدمية بإدفو في قطاع مياه الشرب وتطوير المدينة

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:19 ص
مشروعات خدمية
مشروعات خدمية
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شاذلى عبد الفتاح
قال العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه جار استكمال عمل بوابة إدفو الجنوبية من الخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.

يأتى ذلك فى اطار مواصلة كافة الأجهزة المعنية داخل نطاق مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بما يصب فى مصلحة المواطن الأسوانى.

يتم التشديد على إستكمال أعمال الكاميرات الخاصة بالبوابة، مع التأكيد على النواحى الفنية والجمالية بما يليق بالمدينة ضمن خطة التطوير والتجميل وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

فيما قال الكيميائى ياسر جمال نصار مدير قطاع إدفو بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه يجرى العمل لتنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لمرشح الشماخية بمدينة البصيلية.

وأضاف بأنه تم وصول الطلمبات والوصلات والمواتير والمحابس واللوحات والكبلات والقواطع الكهربائية لإحلال مرشح مياه الشماخيه ليساهم مشروع الإحلال والتجديد لمرشح الشماخيه بمدينة البصيلية فى زيادة كمية المياه والقضاء على ضعف المياه. 

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