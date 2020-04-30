تنفيذ مشروعات خدمية بإدفو في قطاع مياه الشرب وتطوير المدينة

قال العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه جار استكمال عمل بوابة إدفو الجنوبية من الخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.

يأتى ذلك فى اطار مواصلة كافة الأجهزة المعنية داخل نطاق مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بما يصب فى مصلحة المواطن الأسوانى.



