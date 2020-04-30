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أخبار البلد

معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:17 ص
رحلة المصريين العالقين
رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا
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نورهان خفاجي
وصلت مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مدينة جوهانسبرج على متنها 75 مصريا من العالقين في جنوب أفريقيا، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقالت مصادر مطلعة، إن معظم الركاب القادمين علي الرحلة رقم Ms840، طلاب كانوا يدرسون في جنوب أفريقيا، وتم إنهاء إجراءاتهم بالمطار وتعقيم المتعلقات الشخصية والحقائب الخاصة بهم، قبل نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص  هناك بأحد فنادق العزل لقضاء مدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي". 

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
معظمهم طلاب.. وصول رحلة المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مرسى علم.. صور
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