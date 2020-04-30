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أخبار العالم

1478 إصابة جديدة و173 حالة وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:22 ص
173 حالة وفاة بفيروس
173 حالة وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا
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أحمد قاسم
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1478 حالة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 159119، وهو ما يمثل زيادة جديدة في عدد الإصابات بالفيروس. 


وقال المعهد إنه تم تسجيل 173 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ تفشي كورونا إلى 6288 حالة.


وحذرت ألمانيا، الأحد، من الإسراع بإعادة فتح الأماكن السياحية قبل الأوان، مشيرة إلى أن منتجعا أوروبيا تسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا إلى كثير من السياح الألمان.


وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن على أوروبا الاتفاق على مسار مشترك للعودة لحرية السفر والتنقل بعد القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأضاف ماس في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" أن "السباق الأوروبي على من يسمح بحركة السياحة أولا سيؤدي إلى مخاطر غير مقبولة".


وأشار ماس إلى ارتفاع عدد حالات العدوى في منتجع "إيشغل" النمساوي للتزلج، حيث يُعتقد أن الكثير من السياح الألمان التقطوا العدوى.


وأوضح المسؤول الألماني أن أوروبا بحاجة للاتفاق على معايير مشتركة لعودة حرية التنقل والسفر "في أسرع وقت ممكن، لكن بكل المسؤولية التي تقتضيها الضرورة".

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