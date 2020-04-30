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منوعات

بعد وفاة عرفان خان.. السرطان يخطف فنانا هنديا شهيرا

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:07 ص
الفنانين الراحلين
الفنانين الراحلين عرفان خان وريشي كابور
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أماني إبراهيم
توفي نجم بوليوود الفنان الهندي ريشي كابور، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 67 عاما، ليعد ثاني الأخبار المفجعة في الهند بعد وفاة الفنان الهندي عرفان خان متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فإن شقيقه راندير كابور، قال إن الفنان ريشي كابور تُوفي اليوم، الخميس، بمستشفى في مومباي الهندية، الأمر نفسه الذي أكده الأسطورة أميتاب باتشان في تغريدة له عبر حسابه بموقع التغريدات تويتر، وكتب أن الفنان ريشي كابور قد مات.

وكان الفنان دخل إلى غرفة الرعاية المركزة، أمس الأربعاء، حيث تدهور حالته الصحية رغم تلقيه العلاج من مرض السرطان بالولايات المتحدة العام الماضي وشفي منه.

ويبدو أن مرض الأاورام السرطانية قد هاجم جسده مجددا ولم يستطع ريشي مقاومته، خاصة بسبب إصابته بمشاكل صحية في التنفس أيضا.
بعد وفاة عرفان خان.. السرطان يخطف فنانا هنديا شهيرا
بعد وفاة عرفان خان.. السرطان يخطف فنانا هنديا شهيرا
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