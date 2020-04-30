مرتضى منصور: الزمالك لن يستكمل الدوري المصري

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريقه لن يستكمل بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.





وقال مرتضى منصور، في تصريحات عبر برنامج "على مسؤوليتي" بقناة "صدى البلد، إن استكمال الدوري سيكون أمرًا صعبًا بعد فترة توقف استمرت نحو شهرين.





وأوضح أن الزمالك يرفض عودة الدوري نظرًا لوجود مشاكل في عقود الرعاية وجدولة المستحقات.





وأضاف: "الشركة الراعية صرفت المستحقات للأندية، وبالتالي لن تمنح الفرق أي أموال جديدة لاستكمال الموسم الحالي".





وأشار إلى أنه متمسك بمعاقبة طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، لظهوره في برنامج المقالب للممثل رامز جلال.



