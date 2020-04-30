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أخبار البلد

خلينا سند لبعض.. الهجرة تطلق العدد السادس عشر من مجلة «مصر معاك»

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:15 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
تصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددها السادس عشر من مجلة "مصر معاك". 

وتعدُّ المجلة أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وفي هذا العدد، تتناول كيف تفوقت مصر في إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا العالمية، وعن تضافر الجهود بين وزارة الهجرة والوزارات الأخرى المعنية لإعادة المصريين العالقين في الخارج -إثر توقف حركة الطيران- إلى أرض الوطن، وذلك في ضوء اللجنة المُشكلة برئاسة السيد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

وفي نفس السياق، نتحدث أيضًا عن شهامة المصريين بالخارج في مساندة أشقائهم العالقين حول العالم في إطار ثمار مبادرة "خلينا سند لبعض" التي أطلقتها الوزارة، فضلًا عن مشاركة مصر بمختلف مؤسساتها في مد يد العون في ظل هذه الأزمة.

كما يحتفي هذا العدد بالذكرى الـ 38 لتحرير سيناء الغالية، ويوجيه التحية والتقدير لكل أبناء مصر شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استعادة كل شبر منها وتحقيق السلام. 

وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

لقراءة المجلة، اضغط على الرابط التالي:
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