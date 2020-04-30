AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شعبة المستوردين: المصريون يستهلكون "شاى" بـ 6 مليارات جنيه سنويا

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:53 ص
الشاي
الشاي
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد أحمد البنا عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية،أن فيرس كورونا أسوأ ما شهده العالم من كوارث خاصة أنه سيؤدي إلى خسائر اقتصادية وبالتحديد في العمليات الاستيرادية في مجال الأغذية نظرا لتوقف معظم موانئ العالم.

وأضاف البنا فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مخزون مصر من سلعة الشاي جيد ويكفي الاستهلاك، لافتا  إلى أن مصر تستهلك حوالي ٨٥ ألف طن من الشاي تقدر بحوالي ٦ مليارات جنيه سنويا.

وأشار إلى أن أهم الدول المصدرة لمصر هي الهند وكينيا وسيريلانكا.

وطالب البنا، الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة على بعض التجار والمستوردين الدخلاء على التجارة ومستغلي الأزمات، لمنع عمليات الاحتكار والتخزين خاصة من قبل المستوردين الذين ليس لديهم مصانع.

وأوضح ان أصحاب المصانع ملتزمون بالتوريدات ،نظرا لحرصهم علي انتظام مصانعهم بعقود توريدات وعلامات تجارية وسمعة جيدة،  وليس من مصلحتهم الاحتكار.

وأشار إلى أن سلعة الشاي من السلع الضرورية التي لا يستغني عنها الشعب المصري، ويعتبر ثاني مستهلك للشاي عالميا بعد الهند.

وأكبر موسم لاستهلاك الشاي هو خلال هذه الفترة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وما يصاحبة من شنط غذائية لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لضمان توافر السلع بالأسواق.. شعبة المستوردين تناشد وزارة التجارة سرعة تغيير آليات تطبيق القرار 43

تحقيقا للعدالة الاجتماعية.. غرفة بورسعيد تطالب بصرف حصص 2020 الاستيرادية

لا داعى للقلق.. شعبة المستوردين: مخزون السلع يكفي لمدة كبيرة.. واستئناف الاستيراد قريبا

شعبة المستوردين تطالب أعضاءها بالاستيراد عبر الاعتمادات المستندية

شعبة المستوردين: مصر تستهلك 85 ألف طن شاي.. والمخزون جيد

الركود يضرب قطاع الأدوات الصحية.. وتجار يطالبون بإعادة النظر في الضرائب والتأمينات

ترشيحاتنا

بعد الهجوم عليها على مواقع التواصل.. صورة تبرئ ياسمين صبري

غدا .. بدء صرف معاشات شهر مايو لـ ATM

هل يجب إخراج زكاة المال مالا؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد سامي يخطف الأنظار والأنفاس بمشهد عالمي .. صور

فيديو جراف.. خطة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا

وفاة الممثل الهندي ريشي كابور بعد صراع مع المرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى رحيل نزار قبانى.. تعرف على علاقة الحب بانتحار شقيقته وكواليس صدامه مع جمال عبد الناصر

خلدتها الصور النادرة.. كيف كان يقضي أهالي الغردقة شهر رمضان قبل قرن من الزمان؟

شاهد إصدارًا رياضيًا محدودًا من مازدا للسوق البريطانية.. صور