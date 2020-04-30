شعبة المستوردين: المصريون يستهلكون "شاى" بـ 6 مليارات جنيه سنويا

أكد أحمد البنا عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية،أن فيرس كورونا أسوأ ما شهده العالم من كوارث خاصة أنه سيؤدي إلى خسائر اقتصادية وبالتحديد في العمليات الاستيرادية في مجال الأغذية نظرا لتوقف معظم موانئ العالم.
وأضاف البنا فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مخزون مصر من سلعة الشاي جيد ويكفي الاستهلاك، لافتا إلى أن مصر تستهلك حوالي ٨٥ ألف طن من الشاي تقدر بحوالي ٦ مليارات جنيه سنويا.
وأشار إلى أن أهم الدول المصدرة لمصر هي الهند وكينيا وسيريلانكا.
وطالب البنا، الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة على بعض التجار والمستوردين الدخلاء على التجارة ومستغلي الأزمات، لمنع عمليات الاحتكار والتخزين خاصة من قبل المستوردين الذين ليس لديهم مصانع.
وأوضح ان أصحاب المصانع ملتزمون بالتوريدات ،نظرا لحرصهم علي انتظام مصانعهم بعقود توريدات وعلامات تجارية وسمعة جيدة، وليس من مصلحتهم الاحتكار.
وأشار إلى أن سلعة الشاي من السلع الضرورية التي لا يستغني عنها الشعب المصري، ويعتبر ثاني مستهلك للشاي عالميا بعد الهند.
وأكبر موسم لاستهلاك الشاي هو خلال هذه الفترة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وما يصاحبة من شنط غذائية لمساعدة الفقراء والمحتاجين.