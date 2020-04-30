شعبة المستوردين: المصريون يستهلكون "شاى" بـ 6 مليارات جنيه سنويا

فيرس كورونا أسوأ ما شهده العالم من كوارث خاصة أنه سيؤدي إلى خسائر اقتصادية وبالتحديد في العمليات الاستيرادية في مجال الأغذية نظرا لتوقف معظم موانئ العالم. أكد أحمد البنا عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية،أنأسوأ ما شهده العالم من كوارث خاصة أنه سيؤدي إلىوبالتحديد في العمليات الاستيرادية في مجال الأغذية نظرا لتوقف معظم موانئ العالم.





سلعة الشاي جيد ويكفي الاستهلاك، لافتا إلى أن مصر تستهلك حوالي ٨٥ ألف طن من الشاي تقدر بحوالي ٦ مليارات جنيه سنويا. وأضاف البنا فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مخزون مصر منجيد ويكفي الاستهلاك، لافتا إلى أن مصر تستهلك حوالي ٨٥ ألف طن من الشاي تقدر بحوالي ٦ مليارات جنيه سنويا.





وأشار إلى أن أهم الدول المصدرة لمصر هي الهند وكينيا وسيريلانكا.





التجارة ومستغلي الأزمات، لمنع عمليات الاحتكار والتخزين خاصة من قبل المستوردين الذين ليس لديهم مصانع. وطالب البنا، الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة على بعض التجار والمستوردين الدخلاء علىلمنع عملياتخاصة من قبل المستوردين الذين ليس لديهم مصانع.





الاحتكار . وأوضح ان أصحاب المصانع ملتزمون بالتوريدات ،نظرا لحرصهم علي انتظام مصانعهم بعقود توريدات وعلامات تجارية وسمعة جيدة، وليس من مصلحتهم





سلعة الشاي من السلع الضرورية التي لا يستغني عنها الشعب المصري، ويعتبر ثاني مستهلك للشاي عالميا بعد الهند. وأشار إلى أنالتي لا يستغني عنها الشعب المصري، ويعتبر ثاني مستهلك للشاي عالميا بعد الهند.





موسم لاستهلاك الشاي هو خلال هذه الفترة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك ، وما يصاحبة من شنط غذائية لمساعدة الفقراء والمحتاجين. وأكبرهو خلال هذه الفترة التي تتزامن مع، وما يصاحبة من شنط غذائية لمساعدة الفقراء والمحتاجين.



