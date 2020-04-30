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أخبار العالم

إسرائيل عن حظر أنشطة حزب الله في ألمانيا: خطوة مهمة للكفاح العالمي ضد الإرهاب

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:25 ص
أول رد من إسرائيل
أول رد من إسرائيل على حظر أنشطة حزب الله فى ألمانيا
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سمر صالح
رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، بقرار ألمانيا حظر كل نشاط لحزب الله اللبناني على أراضيها، معتبرة ذلك خطوة مهمة في الكفاح العالمي ضد الإرهاب.

وأعرب وزير الخارجية يسرائيل كاتس عن امتنانه العميق للحكومة الألمانية على هذا الإجراء، معتبرا أنه قرار مهم جدا وخطوة مهمة وكبيرة في الحرب ضد الإرهاب في العالم.

وأضاف كاتس أنه متأكد من أن الكثير من الحكومات في الشرق الأوسط إضافة إلى الآلاف من ضحايا إرهاب حزب الله يرحبون بهذا القرار.

ودعا الوزير الإسرائيلي الدول الأوروبية الأخرى وكذلك الاتحاد الأوروبي" إلى أن يحذو حذو ألمانيا "بمنع جميع نشاطات حزب الله الاجتماعية والسياسية والعسكرية؛ لأنها منظمات إرهابية ويجب التعامل معها على هذا النحو".

وأعلنت الحكومة الألمانية اليوم حظر كل نشاطات حزب الله اللبناني في ألمانيا، كما كانت تطالب خصوصًا الولايات المتحدة وإسرائيل.

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