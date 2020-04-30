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محافظات

الانتهاء من إحلال وتجديد بدالة ترعة الحبشى بهندسة رى دمنهور

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:34 ص
تجديد بدالة ترعة
تجديد بدالة ترعة الحبشى
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جمالات الدمنهورى
أنهت مديرية الرى بالبحيرة اعمالها فى مشروع  إحلال وتجديد بدالة الحبشة بهندسة رى دمنهور لتعمل بالتشغيل الذاتى .

بالإضافة إلى استمرار تعقيم كافة الإدارات بنطاق المحافظة فى إطار إتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على الصحة العامة للموظفين والمواطنين.

ووجه اللواء هشام آمنة ـمحافظ البحيرة بضرورة المتابعة اليومية لحاله المصارف و المجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها لترشيد استهلاك المياه .

وأعلن المهندس عامر شكري وكيل وزارة الرى بالبحيرة عن الانتهاء من إحلال وتجديد بدالة ترعة الحبشى بهندسة رى دمنهور بمعرفة الصيانة الوقائية بالبحيرة بالتشغيل الذاتى كما تم متابعة .
 
وأشار إلى متابعة أعمال تطهير ونزع حشائش مصرف شبراخيت  بزمام هندسة صرف شبراخيت بالإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة وتطهير والنظافه امام سحاره عاشور بهندسه صرف دمنهور .

 بالإضافة إلى تطهير ونزع حشائش مصرف وصله الخندق بهندسه صرف دمنهور ،ومتابعه محطة الصرف الزراعى زهور الامراء وتطهير ونزع حشائش مصارف الخندق الغربي والالياف والالفي بزمام هندسة صرف كوم حمادة .

 واكد عامر على استمرار اعمال تنفيذ حماية دبش للطريق الاسفلت الموازى للسكة الحديد بجوار مزلقان دهشور تنفيذ الوحدة المحلية بالتنسيق مع إقليم صرف غرب الدلتا وأعمال التطهيرات ونزع الحشائش بترعه النوباريه وترعه الحريه وفروعها استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات بالاداره العامه لرى النوباريه.

و استكمال تطهير ونزع حشائش مصرف شبراخيت بزمام هندسة صرف شبراخيت ونظافه ورفع القمامة المتراكمة أمام تغطية كيلو2,00 على ترعة الضهر الشرقى بهندسة رى ايتاى البارود بالإدارة العامة لرى غرب البحيرة

 لافتا إلى متابعه نظافه ورفع تجمعات المخلفات والقمامة أمام قنطرة كفر عوانة على ترعة ساحل مرقص ك 11,500بهندسة رى ايتاى البارود ومتابعة اعمال تطهير ونزع حشائش ترعة الكفر الجديد و تطهير ونزع الحشائش مصرف قمبر بزمام هندسة صرف الرحمانية بالإضافة إلى متابعه اعمال تطهير مصرف وصله الخندق الغربى بهندسه صرف دمنهور .

ووجه وكيل رى البحيرة بإستمرار تعقيم وتطهير المبانى الاداريه التابعه للرى(الإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة)،وتعقيم المبنى الإداري للإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة.

الانتهاء من إحلال وتجديد بدالة ترعة الحبشى بهندسة رى دمنهور
الانتهاء من إحلال وتجديد بدالة ترعة الحبشى بهندسة رى دمنهور
الانتهاء من إحلال وتجديد بدالة ترعة الحبشى بهندسة رى دمنهور
الانتهاء من إحلال وتجديد بدالة ترعة الحبشى بهندسة رى دمنهور
الانتهاء من إحلال وتجديد بدالة ترعة الحبشى بهندسة رى دمنهور
الانتهاء من إحلال وتجديد بدالة ترعة الحبشى بهندسة رى دمنهور
الانتهاء من إحلال وتجديد بدالة ترعة الحبشى بهندسة رى دمنهور
الانتهاء من إحلال وتجديد بدالة ترعة الحبشى بهندسة رى دمنهور
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