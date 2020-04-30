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أخبار العالم

لطمة جديدة لـ أردوغان.. الإمارات تشن هجوما حادا على تركيا بسبب ليبيا

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:27 م
الإمارات تشن هجوم
الإمارات تشن هجوم حاد على تركيا بسبب ليبيا
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العربية اليوم الخميس تفاصيل الهجوم الحاد الذي شنته الإمارات على تركيا بسبب تدخلها العسكري فى ليبيا.

وأكدت الإمارات دعمها للحل السياسي في ليبيا، ودعت إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل.

وشددت وزارة الخارجية في بيان أصدرته اليوم الخميس، على دعم الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار "مؤتمر برلين"، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدة أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

ووقالت وزارة الخارجية إن الإمارات تشيد "بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصد للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا".

كما أعربت "عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية".

و دعت دولة الإمارات كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة بما يضمن مستقبل أفضل للشعب الليبي، ويلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار.
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