AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

توفير المطهرات بأسعار تبدأ من 12.5 جنيه فى منافذ الإنتاج الحربي..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:07 م
الكمامة
الكمامة
Advertisements
آيات أحمد
قال ماهر عبد العزيز، مدير معرض لبيع منتجات وزارة الإنتاج الحربى، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا استطاعت وزارة الإنتاج الحربى توفير كميات كبيرة للمواطنين من المطهرات بكل الأحجام التى تناسب العملاء، لافتًا إلى أنه تم توفير أحجام صغيرة جدًا للاستخدام الشخصى.





وأضاف ماهر عبد العزيزة فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم توفير كميات كبيرة من المطهرات بأحجام كبيرة ولتطهير المنازل والشركات.

وتابع انه تم توفير كمامات معقمة لمنع اصابة الانسان بفيروس كوورنا، مؤكدًا ان هناك اقبال كبير من المواطنين على شراء المطهرات.

ونوه إلى ان المواطن يحرص على شراء المطهرات من مناف> وزارة الانتاج لأن الأسعار كلها تناسب الجميع، موضحًا أن أسعار المطهرات تبدأ من 12.5 وحتى 50 جنيه على حسب حجم العبوة.

وأوضح أن منافذ وزارة الإنتاج توفر الأجهزة الكهربائية للشباب المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى توفير المطهرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيزنس كورونا.. إحباط بيع 650 عبوة مطهرات و60 ألف ماسك طبي في السوق السوداء

الإنتاج الحربي تطرح اليوم مطهرات وكمامات لمواجهة انتشار كورونا

بعد إعلان توافر الكحول والكمامات بأسعار رمزية.. تعرف على خريطة منافذ الإنتاج الحربي

بعيدًا عن جشع التجار..الحكومة تطرح كحول وكمامات للمواطنين بسعر المصنع..فيديو

بدعم من الرئيس السيسي.. الإنتاج الحربي: جهزنا كميات مواد مطهرة قى وقت قصير

شاهد.. طريقة صناعة الكمامات الطبية بمصانع الإنتاج الحربي

ترشيحاتنا

لطمة جديدة لـ أردوغان.. الإمارات تشن هجوما حادا على تركيا بسبب ليبيا

بسبب الصيام.. كمال الشناوي رفض تقبيل كاميليا فى رمضان فكان ردها صادما

بعد حلقتها مع رامز جلال.. ياسمين رئيس تريند جوجل

مرض غامض يصيب الأطفال بسبب كورونا.. تفاصيل جديدة

قلبى اطمأن.. يمنح بائعة الخبز 10 ملايين دينار .. فيديو

بعد تصريحات تامر هجرس الجريئة عن زوجته.. صور تكشف جمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها مطهر اليدين.. 3 أشياء تدمر عفش السيارة| فيديو

شاهد.. خروج 12 حالة من مستشفى عزل إسنا

بعد تصريحات تامر هجرس الجريئة عن زوجته.. صور تكشف جمالها