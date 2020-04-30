توفير المطهرات بأسعار تبدأ من 12.5 جنيه فى منافذ الإنتاج الحربي..فيديو

قال ماهر عبد العزيز، مدير معرض لبيع منتجات وزارة الإنتاج الحربى، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا استطاعت وزارة الإنتاج الحربى توفير كميات كبيرة للمواطنين من المطهرات بكل الأحجام التى تناسب العملاء، لافتًا إلى أنه تم توفير أحجام صغيرة جدًا للاستخدام الشخصى.





















وأضاف ماهر عبد العزيزة فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم توفير كميات كبيرة من المطهرات بأحجام كبيرة ولتطهير المنازل والشركات.





وتابع انه تم توفير كمامات معقمة لمنع اصابة الانسان بفيروس كوورنا، مؤكدًا ان هناك اقبال كبير من المواطنين على شراء المطهرات.





ونوه إلى ان المواطن يحرص على شراء المطهرات من مناف> وزارة الانتاج لأن الأسعار كلها تناسب الجميع، موضحًا أن أسعار المطهرات تبدأ من 12.5 وحتى 50 جنيه على حسب حجم العبوة.





وأوضح أن منافذ وزارة الإنتاج توفر الأجهزة الكهربائية للشباب المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى توفير المطهرات.