الإمارات تسجل 552 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بـ فيروس كورونا

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل 552 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة عن إجرائها أكثر من 27 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي مما ساهم في الكشف عن 552 حالة إصابة جديدة بالفيروس المستجد و بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات12,481 حالة..





وأشارت الصحة الإماراتية إلى أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة وجميعها مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة.





كما أعلنت الوزارة عن سبع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة و أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 105 حالات.





واضافت الوزارة أنه تم تسجيل 100 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء2,429 حالة.