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محافظات

رصد مبان بدون ترخيص في إدفو وتحويل المخالفين للنيابة

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:04 م
بناء بدون ترخيص
بناء بدون ترخيص
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شاذلى عبد الفتاح
رصد العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، 7 مخالفات لمبان بدون ترخيص فى قرية الحصايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.  

وأكد "عامر" في بيان، الخميس، أنه سوف يفاجئ جميع الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالمرور عليها ، وسوف يتم محاسبه كل المقصرين وتحويل كل المخالفين للنيابة .  

وأستكمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو جولته الميدانية بالمرور على حى شمال وسط وجنوب المدينة ، وتم منع الباعة الجائلين من إفتراش مكان السوق الأسبوعى ومتابعة مدى إنضباط العاملين بالأحياء . 

وأثناء الجولة تم رصد 16 مخالفة بناء متنوعة وعدم وجود لوحة إرشادية، وتشوينات بالشوارع، وسوف يتم تحويل المخالفين للنيابة ، وتم رصد تجهيز 2 قمائن طوب، و2 مخالفة لسيارات النقل الثقيل من عدم وضع مشمع وحمولة زيادة حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


وقام العميد عبد الرحمن عامر رئيس المركز والمدينة بالمرور المفاجئ أيضًا على الوحدات والهيئات الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين للاطمئنان على تلبية الخدمات الجماهيرية المختلفة .


وقال عبد الرحمن عامر إن قيامه بهذه الجولات يأتى تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة التواجد بالشارع والمتابعة الميدانية لرؤساء المراكز والمدن . 


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