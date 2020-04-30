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فن

أحلامي خست وأنا تخنت.. صلاح عبد لله يشعل تويتر بقصيدة جديدة

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

نشر الفنان صلاح عبد الله فيديو جديد يتضمن قصيدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وكتب صلاح عبد لله معلقا على القصيدة: "احلامي خست و انا تخنت". 


وجاءت التعليقات كالآتي:


كلمات جميلة ومعبرة على الوضع اللى احنا فية وإحساسنا كلنا دلوقتى 

ربنا يخليك لينا يا عم صلاح يا عبقري رمضان كريم

 بس القصيدة حلوة اوي

 بقولك إيه انت عظمه من غير ماكمل الفيديو⁦ 

لازم شويه رياضه كدا في البيت 


يذكر أن شارك العام الماضي في المسلسلات التالية "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"، كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا".. كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020.

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