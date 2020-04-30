خوف في قرية سفلاق في سوهاج بعد اكتشاف حالة كورونا





قال أحد الأهالي بقرية سفلاق إن السكان انتابتهم حالة من القلق عقب الإعلان عن ظهور حالة لفيروس كورونا في المنطقة، لافتًا الي ان الشخص المصاب، كان في القاهرة وقدم الي مسقط رأسه منذ عدة أيام.





وأضاف أن المصاب بدأت عليه اعراض المرض، وتم التوجه به من قبل أسرته إلى مستشفى الحميات وتم حجزه بالمستشفي، وتأبين عقب اجراء التحاليل إصابته بفيروس كورونا.





وأضاف ان مديرية الصحة بالتنسيق مع الوحدة المحلية قامت بتعقيم جميع شوارع القرية، وتم تحديد المخالطين للحالة وتوجيه الارشادات الطبية لهم وعزلهم في منازلهم لمدة أسبوعين.





وكانت الأجهزة قد حصرت جميع الحالات المخالطة لحالة قرية سفلاق وتم عزل جميع المخالطين فى الشارع التى ظهرت فيها الحالة مع التعقيم والتطهير المستمر للمنطقة، وتوفير كل سبل المعيشة للأسر والسكان فى المنطقة المعزولة، بسبب استمرار العزل لمدة 14 يومًا حيث بلغ عدد الأسر المخالطة للحالة ما يقرب من 50 أسرة تم وضعهم فى العزل المنزلى.





واعلن الدكتور أحمد عيد، مدير إدارة ساقلتة الصحية عن تسجيل أول حالة لمسن يبلغ من العمر 68 عاما تأكد إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه فور التأكد من إصابة الحالة تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لتطهير المكان وحصر المخالطين للحالة.





وأكد عيد، أن الحالة ربما تكون قد انتقل لها الفيروس نتيجة وجوده فى إحدى المحافظات والتي عاد منها منذ أيام، موضحا أنه تم نقل الحالة إلى مستشفى العزل بإسنا.