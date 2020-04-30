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فن

محمد رمضان يحتفل بتصدر مسلسل البرنس محرك البحث جوجل

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:41 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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عمر صبحي

نشر الفنان محمد رمضان صورة يحتفل بها بتصدر مسلسل "البرنس " مؤشرات البحث "جوجل"  علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام .


وعلق محمد رمضان علي الصورة قائلا:  البرنس ثقة في الله نجاح. 


البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما. 


 وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية،احمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون.


وريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.
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