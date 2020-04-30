وزير الدفاع يتفقد اصطفاف عناصر قوات الصاعقة .. القائد العام: القوات المسلحة مستمرة فى تنفيذ مهامها بالتوازي مع مجابهة كورونا

الفريق أول محمد زكي:

= المساهمة فى خطط التنمية الشاملة بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن فى شتى المجالات = مقاتلى الصاعقة أحد الأذرع القوية لدعم قدرات القوات المسلحة القتالية والحفاظ على الأمن القومي المصري = القوات المسلحة مستمرة فى تنفيذ مهامها على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة بالتوازي مع مجابهة كورونا



شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات إصطفاف عناصر قوات الصاعقة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والإطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.





بدأت الإجراءات بكلمة قائد قوات الصاعقة أشار فيها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة لتؤدى مهامها بكفاءة وإقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة ، مؤكدا على أن رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدسات الوطن وأنهم يجددون العهد على بذل المزيد من الجهد للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية متخذين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل الظروف الراهنة.





وإستمع الفريق أول محمد زكى للتوجيه الطبوغرافي والتكتيكى لاصطفاف العناصر والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الإستعداد القتالى للقوات ونقل القائد العام لرجال الصاعقة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة إحتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء بالتزامن مع إطلالة شهر رمضان الكريم.





وأشار الفريق أول محمد زكى أن مقاتلى قوات الصاعقة هم أحد الأذرع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات، مؤكدًا أنهم يبذلون الجهد والعرق من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن وصون مقدساته وأن القوات المسلحة مستمرة فى تنفيذ مهامها على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة بالتزامن مع دعم جهود الدولة لمجابهة خطر إنتشار فيروس "كورونا" والمساهمة فى خطط التنمية الشاملة بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.



