حكم الزوج الذي يكثر من حلف عليا الطلاق وهل يقع ؟.. شاهد الرد

ما حكم الزوج الذي يكثر من قول "عليا الطلاق" وهل يقع طلاقا؟ سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وقال وسام، في خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن ما عليه الفتوى هو اعتبار أن كلمة عليا الطلاق تعد يمينا وليست لفظ طلاق، فتعتبر كمن يحلف بالله، ولا يسأل الزوج فيها عن نيته فهي ليست طلاقا.





وناشد الأزواج بعدم الإستهانة بأمر الطلاق ويجعل بيته على مهب الريح بكثرة حلفانه للطلاق مؤكدا أن هذا لا يجوز، فإن كان لابد من اضطراره للحلف فعليه أن يحلف بالله وليس بالطلاق.





وأشار إلى أن هذا الزوج لو فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه اما إذا لم ينفذ اليمين فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين.









حكم قول علي الطلاق بالثلاثة



