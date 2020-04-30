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توك شو

كهربا ينفعل على رامز جلال: وربنا ما هسيبك متهزرش.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:03 م
كهربا
كهربا
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هاني حسين
ظهر الفنان رامز جلال،  لـ محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، وقال كهربا:"  حد يفكني متهزرش معايا يا رامز، وربنا ما هسيبك يا رامز".

وقال محمود كهربا:"  انا هموتك يا  رامز وممكن أتعصب".

وقع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الاهلي ،ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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