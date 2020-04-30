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رياضة

مدرب فريق الاتحاد السعودي يرحل لـ البرازيل

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:46 م
الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي
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ياسمين تيسير
وصل البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الاتحاد  السعودي لكرة القدم، ومواطنه مارسيلو جروهي، حارس الفريق، مساء أمس إلى البرازيل، بعد أن غادرا برفقة عائلتيهما من جدة عبر طائرة خاصة تكفلت بها السفارة البرازيلية عبر الخطوط الإثيوبية، والتي نقلت كافة اللاعبين البرازيليين في السعودية.


ونقلا عن صحيفة الرياضية السعودية أن فابيو كاريلي قرر مواصلة متابعة تحضيرات اللاعبين من مقر سكنه في البرازيل، على أن يتم تنفيذ البرنامج الخاص الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين خلال أيام شهر رمضان. 


ويعد فابيو كاريلي ومارسيلو جروهي آخر المغادرين من فريق الاتحاد، بعد مغادرة كلٍّ من كريم الأحمدي إلى المغرب، وبرونو أوفيني ورومارينيو إلى البرازيل، وأنيس البدري إلى تونس، وليوناردو جيل إلى الأرجنتين.
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