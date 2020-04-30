رحيل الفنانة نعمات عبد الناصر.. شاركت في 100 عمل.. وهذه أبرز أدوارها

غيب الموت مساء اليوم الخميس، الفنانة نعمات عبدالناصر، بعد صراع مع المرض.









ولم تعلن أسرة الفنانة الراحلة موعد الجنازة ومكان الدفن حتى الآن، طبقا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرارات منع التجمعات.









وبدأت نعمات عبدالناصر، مشوارها الفني في فترة السبعينيات في أدوار ثانوية "كومبارس"، وكانت تحظى بحب الجمهور والصناع.







