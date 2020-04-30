رحيل الفنانة نعمات عبد الناصر.. شاركت في 100 عمل.. وهذه أبرز أدوارها

وشاركت الراحلة فى الكثير من الأعمال الفنية فى السينما والمسرح والتليفزيون حيث شاركت نعمات عبد الناصر فى أكثر من 100 عمل وهى دائمًا أم أو زوجة تمثل طبقة الكادحين.
ومن أشهر أفلامها: "النداهة، طائر على الطريق، حب فى الزنزانة، العار، الحاسة السابعة، عصفور الشرق، دقة زار الشرابية، شاهد إثبات قلب الليل، توت توت، الكلام فى الممنوع، سواق الهانم، النوم فى العسل، الجراج، عيش الغراب، الانثى والدبور، الابواب المغلقة ، مافيا، حريم كريم، الناظر ، عسكر فى المعسكر، مقلب حرامية، ديل السمكة، سحر العيون، عايز حقى، الحاسة السابعة.