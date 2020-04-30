عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

قالت الفنانة عايدة رياض، تعليقا على الشائعات التي تطلق عليها، إن شائعة الوفيات التي تطال الفنانين شيء بسيط بالنسية للشائعات التي تعرضت لها.





وأوضحت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنها ليس لها علاقة بالتكنولوجيا، ولا تستطيع التعامل معها، متابعة: "شوفت صورة حد حاطط صورتي وعاملي عمرة، وحد باسمي رادد عليه، وأنا أصلًا مسيحية ومش عندي فيسبوك، وتحدثت وقتها مع أشرف زكي".





واستكملت رياض، قائلة: "بعدها زهقت وبقول إللي عايز يصدق يصدق وربنا أعلم بكل شيء".





ونوهت عايدة رياض، إلى أنها تجلس في منزلها خلال فترة فيروس كورونا؛ لأنها تعاني من ضعف المناعة، وتحاول الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وتابعت عايدة رياض: "أنا ست بيت شاطرة، بطبخ وبمسح وبغسل وبنشر وبطبق، وماحدش بيساعدني في البيت، الوقت بالنسبالي بيضيع بسرعة جدًا".



