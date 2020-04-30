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برلمان

النواب يدين حادث بئر العبد الإرهابي.. ويؤكد: لن يفت عضد رجال قواتنا المسلحة

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:21 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أدان مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، بكل شدة الحادث الإرهابي الأثيم الذي راح ضحيته بعض من أبنائنا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، الذين وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن المقدس على أيدي حفنة ممن يتدثرون بعباءة الإسلام والإسلام منهم براء وليس أدل على خستهم وغدرهم أكثر من قيامهم بهذه الأعمال القذرة في هذا الشهر الفضيل. 

وأكد مجلس النواب فى بيان صحفى له أن مثل هذه الأعمال الإرهابية البائسة اليائسة لن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، اللذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة من براثن هذه العصابات الضالة المفسدة في الأرض المهلكة للحرث والنسل، التي لم تراع حرمة الشهر الكريم، والله لا يصلح عمل المفسدين.

ولفت المجلس إلى أن الشعب المصري كله متوحد خلف قيادته، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة شرطته مؤيدا وداعما بكل أشكال الدعم المادية والمعنوية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة في كل بيت مصري وفي كل أسرة وهما من نسيج هذا الشعب الأبي الذي لن يرضخ او يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة.

ودعا مجلس النواب الله، عز وجل، أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يعجل بشفاء المصابين.
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